Stilecht: Die Beerdigung Mark E. Smiths endete in einer Schlägerei

„Ich bin gerade noch so mit dem Leben davongekommen“, teilte Ben Pritchard, von 2001 bis 2006 Gitarrist von The Fall, in einem Interview mit. Der Musiker sprach dabei nicht von einem Kriegsschauplatz – sondern von der Beerdigung seines ehemaligen Band-Chefs, Mark E. Smith.

Bei der Trauerfeier für den im Alter von 60 Jahren verstorbenen Musiker in Manchester (7. Februar) ging es hoch her. Bei der Zeremonie im Blackley Crematorium sei alles noch gesittet abgelaufen, berichtete Pritchard dem „Mirror“.

„Totale Respektlosigkeit“

Bei der Feier im Woodthorpe Hotel in Smiths Heimatort Prestwich seien dann alle Hemmungen gefallen. „Es dauert keine halbe Stunde, dann wurden Flaschen geworfen und Drinks über die Köpfe anderer Leute ausgeschüttet.“

Dolores Mary Eileen O’Riordan (* 6. September 1971 in Limerick; † 15. Januar 2018 in London) Foto: AFP/Getty Images, GUILLAUME SOUVANT. All rights reserved.  Fotostrecke: Die Toten 2018

Das zeuge zwar von „totaler Respektlosigkeit“, wie der Gitarrist zu Protokoll gab. „Aber Mark hätte das geliebt. Ich hatte diese Art Feier zwar erwartet, aber mir etwas anderes erhofft.“

Fall-Bassist Steve Evets (in der Band von 2000 bis 2003): „Es war wie ein Gig von The Fall, schräge Leute anwesend, und dann ging’s los.“

Unser Nachruf auf Mark E. Smith: