Beerdigung von Avicii: Tränenabschied in Stockholm

Der Fundort von Aviciis Leiche steht fest.

Neue Details zum Tode Aviciis wurden am Freitag veröffentlicht. Demnach wurde die Leiche des DJs auf einem Anwesen aufgefunden, das einem Mitglied der omanischen Königsfamilie gehört. Das berichtet die schwedische Zeitung „Aftonbladet“. Zitiert wird ein Mitarbeiter der omanischen Staatsanwaltschaft, Ahmed El Belushi: „Man fand seine Leiche auf dem Gutshof in einem der Innenräume.“ Laut Auskunft liegen die Villen in einem abgeschiedenen Gebiet, in dem die Super-Reichen, von hohen Mauern umgeben, residieren. Demzufolge hat Avicii seine letzten Stunden nicht auf der Anlage des Muscat Hills Resort verbracht, das eine Stellungnahme zum verstorbenen Gast veröffentlicht hatte, aber keine Auskunft über DJ erteilen wollte. Avicii: Informationen zum…