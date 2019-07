Die beiden Jacks erfüllten ihren Fans einen lang ersehnten Traum. Unter besonderen Umständen trafen sich Mr. White und Mr. Black und hielten die epische Begegnung mit einem Foto fest.

Wenn Jack White und Jack Black sich mal treffen, wird aus den beiden dann Jack Grey? Der Name für ein gemeinsames Bandprojekt wäre also geklärt. Jetzt ist es endlich passiert und die Menschen am Londoner Flughafen Heathrow wurden Zeuge eines legendären Treffens. Das Schicksal hatte es so gewollt: Sowohl The Raconteurs als auch Tenacious D spielten Konzerte in London und begegneten sich auf dem Sprung am Flughafen Heathrow. Gate „Rockstar-Treff“? https://www.instagram.com/p/ByQsYtsgeu9/ Die Fans fordern den doppelten Jack Online teilten die Raconteurs zunächst nur ein Bild von White und Kyle Gass, dem zweiten Tenacious-D-Mitglied. Doch die Fans reagierten schnell und forderten…