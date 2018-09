Bill Cosby sitzt im Gefängnis – das erste Foto

2015 wurde Bill Cosby verhaftet – nun wurde er drei Jahre später wegen sexueller Nötigung verurteilt und direkt ins Gefängnis gebracht. Der 81-Jährige muss mindestens drei Jahre, im höchsten Fall zehn Jahre absitzen.

Weiterlesen Bill Cosby gesteht sexuelle Handlungen an Minderjähriger Der Schauspieler hat gestanden, dass er in der Vergangenheit auch mit mindestens einer Minderjährigen intim wurde. Im Prozess war es um drei Vorfälle aus dem Jahr 2004 gegangen. Schon 2005 hatte Andrea Constand Anzeige gegen Cosby erstattet, doch die Ermittlungen wurden eingestellt. Auch als weitere Zeuginnen ähnliche Vorwürfe vorbrachten, hatte Cosby nichts zu befürchten – der allseits beliebte Komiker („Bill Cosby Show“) und Schauspieler muss sich lange als unantastbar gewähnt haben.

Erst 2014 kam durch die Anschuldigungen des Kollegen Hannibal Buress der Fall erneut ins Rollen. Das Foto – der sogenannte „Mug Shot“ –, das bei Haftantritt geschossen wurde, lässt erahnen, wie düster es jetzt im Inneren des Tiefgefallenen aussieht.

#BillCosby appears sad and defeated in mugshot taken after being sentenced to 3-10 years in prison following a guilty verdict in his sexual assault trial https://t.co/1EDEA5S8cD pic.twitter.com/GK6MBEh18r

— ET Canada (@ETCanada) September 25, 2018