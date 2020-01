Bestätigt: Billie Eilish singt „No Time To Die“-Song – „Ich stehe unter Schock!“

Das wird Sie auch interessieren





Bestätigt: Billie Eilish singt den noch unbetitelten kommenden Bond-Song. In einem Statement gab die 18-jährige bekannt: „Es fühlt sich verrückt an, hier mitzumachen. Es ist eine große Ehre, Teil dieser legendären Reihe zu sein. James Bond ist das coolste Franchise aller Zeiten. Ich stehe noch immer unter Schock.“

Die Produzenten Michael G Wilson and Barbara Broccoli teilten mit, dass Eilishs „wunderbar zur emotionalen Story des Films passe“. Regisseur Cary Joji Fukunaga gab sich als Fan zu erkennen: „Ihre Integrität und ihr Talent sind unvergleichlich. Ich kann nicht abwarten, wie die Zuschauer auf ihren Song reagieren – eine neuartige Perspektive, die die Generationen überdauern wird.“

Wir berichteten zuvor:

Der neue James-Bond-Film „No Time to Die“ kommt dieses Jahr in die Kinos und wird der letzte mit Daniel Craig als „Agent 007“ sein. Wie immer wird neben dem Film auch der dazugehörige Track mit Spannung erwartet, und bisher konnten sich darin von Adele bis Paul McCartney zahlreiche Stars verewigen. Gestern kamen erste Gerüchte auf, dass Billie Eilish den Titelsong singen wird.

Eine Meldung der Fanseite M16 bestätigte inoffiziell, dass die Pop-Sängerin wohl als Kandidatin ausgewählt wurde und nun heizte Eilish selbst die Gerüchte an. In ihrer Instagram-Story postete sie mehrere Bilder von Bond-Girls und gab damit indirekt Grund zur Annahme, dass die Newcomerin aus 2019 den Titeltrack zu „No Time to Die“ beisteuern wird.

Die 18-jährige Billie Eilish wäre damit die jüngste Künstlerin, die jemals einen Bond-Song gemacht hätte. Sicher bestätigt ist Hans Zimmer, der den Soundtrack für das neue Bond-Abenteuer schreiben wird. Ob er an dem Track von Billie Eilish beteiligt sein wird, ist dagegen noch unklar. „No Time to Die“ soll am 02. April in die Kinos kommen.