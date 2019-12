Billie Eilish: So sieht sie mit ihrer echten Haarfarbe aus

Billie Eilish ist eine der Gewinnerinnen des Jahres! Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ gehört zu den Platten des Jahres und bestätigte die hohen Erwartungen, die Fans und auch die Musikindustrie in sie setzten.

Wichtiger noch als die aufregende Musik dürfte ihr Image sein, das die bald 18-Jährige seit vielen Monaten akribisch zu pflegen bereit ist. Das wilde junge Mädchen, das Wahrheiten anzusprechen vermag, die anderen im Halse stecken bleiben und beharrlich der eigenen Vorstellungswelt folgt, ohne sich zu verbiegen.

Billie Eilish: WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO