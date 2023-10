Bob Dylan überrascht mit zärtlichem Leonard-Cohen-Cover

Bob Dylan hat im Zuge seiner „Rough and Rowdy Ways“-Tour bei einem Auftritt in Montreal (Kanada) eine Version von Leonard Cohens „Dance Me to the End of Love“ gesungen. Es war das erste Mal, dass es der 82-Jährige live spielte. Zuvor hat er es auf seiner Website und seinem YouTube-Kanal im Rahmen seiner fortlaufenden Serie „Murder Most Foul“ veröffentlicht.

Die Darbietung erhielt Standing Ovations vom Publikum in der Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts, wo Dylan als Teil seiner Tour auftrat. Diese begann am 2. Oktober in Milwaukee und endet am 19. November in Boston.

Cover hier ansehen:

Neue Filmbiografie über Bob Dylan mit Timothée Chalamet

Schauspieler Timothée Chalamet hat kürzlich enthüllt, dass er gemeinsam mit dem Team, das Austin Butler für „Elvis“ unterstützte, an Vorbereitungen für seine Rolle als Dylan in der bevorstehenden Filmbiografie „A Complete Unknown“ arbeitet. Er erklärte laut „NME“ , dass er sich intensiv auf die Rolle vorbereite, indem er Dylans Memoiren „Chronicles“, die 2004 veröffentlicht wurden, lesen würde.