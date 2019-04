„Bohemian Rhapsody“: Freddie Mercurys Schwester über eine mögliche Fortsetzung

Na also! Queen treten mit Adam Lambert nun doch bei den Oscars auf.

Was für ein Hick-Hack! Zuerst hatte Brian May dementiert, dass er dementiert hat, bei den Oscars aufzutreten. Was ja in erster Linie schon nicht bedeutet hat, dass er nicht bei den Academy Awards mit Queen eine Performance hinlegen würde. Vertrackt! Jetzt hat das Oscar-Gremium bekannt gegeben, dass Queen mit ihrem Live-Sänger Adam Lambert definitiv bei der Show dabei sind – als wahrscheinlich einziger musikalischer Act, der nicht für einen Award nominiert ist. Das gab es in der Oscar-Geschichte noch nicht so oft und wird als Tribut an den Erfolg des…