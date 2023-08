Freddie Mercurys persönlichster Nachlass wird in London versteigert – auch sein Klavier

Diesen September macht das Londoner Auktionshaus „Sotheby’s“ Freddie Mercurys Nachlass der Öffentlichkeit zugänglich. Das Event nennt sich „A World of His Own“ und zeigt Gegenstände aus Mercurys öffentlichem und privatem Leben. Bis zum 5. September kann man in London die Ausstellung besuchen. Aktuell ziert aus diesem Anlass bereits ein großer Schnäuzer den Eingang des Gebäudes in der New Bond Street, wie der „Spiegel“ berichtet.

In der Ausstellung zu sehen und zu ersteigern sind die Möbel des Queen-Kopfes, seine Kunstsammlung und Andenken, Garderoben, Notizen und auch berühmte Gegenstände wie seine Krone. Mercurys einstige Lebenspartnerin Mary Austin hat den Nachlass schon Anfang des Jahres an Sotheby’s übergeben.

Highlight der Auktion: Freddie Mercurys Flügel – für 3,5 Millionen Euro Schätzwert zu erstehen

In der Auktion zu erstehen ist auch Mercurys Grand Piano. Darauf komponierte der Musiker u.a. Songs wie „Bohemian Rhapsody“. Das Modell, ein Yamaha G2 Baby Grand Piano, hat einen Schätzwert von etwa 3,5 Millionen Euro. Mercury hat es im Jahr 1975 gekauft. Damals lebte er noch mit seiner Partnerin Mary Austin in deren gemeinsamer Wohnung.

Wie jede:r an der Auktion teilnehmen kann

An der Auktion kann tatsächlich jede:r teilnehmen – der über das entsprechende Kleingeld verfügt. Dafür muss ein Transaktionskonto inklusive privatem Profil auf der Website des Auktionshauses eingerichtet werden. Anschließend können vor Ort, mittels eines Anrufs oder über die App des Unternehmens Gebote erstellt werden. Die Lose werden daraufhin im Abstand von einer Minute geschlossen. Sollte in der letzten Minute ein Gebot abgegeben werden, wird die Auktion um weitere 2 Minuten verlängert.

