Brian May: „Wir wollten mit „Bohemian Rhapsody“ keine normale Doku machen“

Details über die frühen Tage der Band und den Mythos ihres verstorbenen Frontmanns Freddie Mercury lieferten Queen selbst. Für die gewisse narrative Freiheit in „Bohemian Rhapsody“ musste sich Brian May nun rechtfertigen. Nach der Ausstrahlung des Biopics gab es vermehrt Kritik am Inhalt und an der verdrehten Chronologie der historischen Ereignisse.

„Wir wollten mit „Bohemian Rhapsody“ keine normale Doku machen“, erklärte May in „Guitar World“, nachdem ihm vorgeworfen wurde, der Film werfe die wahren Begebenheiten zeitlich durcheinander.

„Es sollte nicht so aufgebaut sein, dass zuerst die eine Sache passiert und dann eine andere. Wir wollten versuchen, uns in Freddie Mercury hineinzuversetzen und sein Innerstes nach außen zu tragen – seinen Tatendrang, seine Leidenschaft, seine Ängste und Schwächen. Wir wollten unsere Beziehung als Familie hervorheben, die schließlich auch ein großer Teil seines Antriebs war“, so der Gitarrist im Interview.

Die Herausforderung des Biopics war, eine Zeitspanne von 15 Jahren im Rahmen eines Spielfilms authentisch und spannend rüber zu bringen. Brian May äußerte, dass dies seiner Meinung nach sehr gut gelungen sei: „Freddie würde den Film lieben. Er repräsentiert ihn als Person auf korrekte, ehrliche Weise.“

„Wir haben mit „Bohemian Rhapsody“ keinen einzigen Cent verdient“

Der Film räumte mit Rami Malek in der Hauptrolle insgesamt vier Oscars ab und sorgte für eine Menge Diskussionsstoff. Die Endsequenz zeigt das legendäre Live-Aid-Konzert im Wembley Stadion, das Brian May zu Gunsten des Kampfes gegen den Klimawandel noch einmal nachstellen will.

Zuletzt hatte sich der 71-Jährige auch zu den finanziellen Erlösen des Films an die Band geäußert. So behauptete May, dass Queen mit dem Film „Bohemian Rhapsody“ bisher kein Geld verdient hätten.