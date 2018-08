Britney Spears in Mönchengladbach: Tickets, Wetter, Anfahrt, Sicherheit, Setlist

Britney Spears beglückt ihre zahlreichen Fans in Deutschland mit einem weiteren seltenen Gig. Nach einer ausverkauften Show in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gibt es am Montag nun im SparkassenPark in Mönchengladbach Nachschlag. Auf einen Blick: Tickets, Wetter, Anfahrt, Sicherheit, Setlist zur um die Welt reisenden Las-Vegas-Sause der einstigen Pop-Lolita.

Britney Spears in Möchengladbach: Gibt es noch Tickets?

Das Konzert ist noch nicht ausverkauft. Restkarten können über Ticketmaster oder an der Abendkasse gekauft werden.

Britney Spears in Mönchengladbach: Wie wird das Wetter?

Freundliches Open-Air-Wetter ist angekündigt: Bis zum Nachmittag vereinzelt etwas Regen bei etwa 20 Grad. Am Abend bilden sich in Mönchengladbach vereinzelt Wolken und es wird etwas frischer. Es soll aber trocken bleiben.

Britney Spears in Mönchengladbach: Wie komme ich in den SparkassenPark? Anfahrt

Adresse: SparkassenPark, Am Hockeypark 1, 41179 Mönchengladbach

Anfahrt mit dem Bus

Mit der Buslinie 17 bis Haltestelle „Am Nordpark“ oder „Nordpark Busbahnhof“. Bei jedem Konzert sind für die Abreise Shuttlebusse vom Busbahnhof Nordpark zum MG HBF im Einsatz.

Anfahrt mit dem Auto

Den Besuchern stehen die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung. Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz P4, direkt am Haupteingang. Konkrete Details, wie Sie mit dem Auto aus welcher Richtung ankommen, gibt es HIER.

Britney Spears in Mönchengladbach: Was muss ich für Sicherheitsbestimmungen beachten?

Aufgrund verstärkter Personenkontrollen ist mit längeren Einlasszeiten zu rechnen. Auch Bodychecks sind möglich.

Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Konzertbesucher auf Taschen und Rucksäcke zu verzichten, da das Mitbringen bis auf Weiteres ausdrücklich untersagt ist.

Taschen im Format DIN A4 oder größer, aber auch Rucksäcke, Regenschirme sowie Helme dürfen nicht mit in den SparkassenPark genommen werden. Es gibt ein Asservatenzelt (am Haupteingang A), wo Gegenstände deponiert werden können. Dafür wird aber eine kleine Gebühr fällig.

Britney Spears in Mönchengladbach: Wie wird die Setlist?

Natürlich ein bunter Mix aus dem Gesamtwerk von Britney Spears. Die Setlist variiert auf der Tour auch so gut wie gar nicht. In Berlin gab es folgende Songs zu hören:

Work Bitch Womanizer Break the Ice / Piece of Me …Baby One More Time / Oops!… I Did It Again Me Against the Music Gimme More Clumsy / Change Your Mind (No Seas Cortes) Boys (Remixed) Do You Wanna Come Over? I’m a Slave 4 U Make Me… Freakshow Do Somethin‘ Circus If U Seek Amy Breathe on Me Slumber Party Touch of My Hand Toxic Stronger / (You Drive Me) Crazy Till the World Ends

