Britney Spears: Instagram-Foto sorgt für weitere Spekulationen

Netflix befindet sich noch immer in den Verhandlungen um die Rechte von „Shout It Out Loud“. Paul Stanley deutete unterdessen an, warum er Schwierigkeiten hat, sich eine passenden Besetzung vorzustellen.

Da das Casting des Kiss-Biopics „Shout It Out Loud“ noch bevorsteht, äußerte sich Paul Stanley in einem Interview mit dem „Download Festival“ über die Wahl der Besetzung seiner Person. Besonders das Alter der Darsteller mache ihm dabei Schwierigkeiten sich einen passenden Schauspieler vorzustellen: „Für den Cast suchen wir Darsteller, die Anfang Zwanzig sind. Und ehrlich gesagt kenne ich gar keine Schauspieler in dem Alter. Wenn Leuten die Frage gestellt wird, wer sie spielen soll, antworten sie normalerweise mit 'Oh, Brad Pitt oder dieser oder jener'. Aber diese Darsteller sind eben in ihren Fünfzigern oder Sechzigern und damit auch eine andere…