Bruce Springsteen teilt einen Mitschnitt von Europa-Tour-Highlights (Video)

Bruce Springsteen and the E Street Band live in München

Am 25. Juli beendeten Bruce Springsteen und die E Street Band ihre Europa- und UK-Tour mit einem letzten Konzert in Monza, Italien. Jetzt kann man einen Mitschnitt von Tour-Highlights auf Springsteens offiziellen YouTube-Kanal ansehen.

Der zweiminütige Clip öffnet mit der mittlerweile ikonischen Vorstellung seiner Begleitband: „You’ve just seen the heart-stopping, pants-dropping, earth-shocking, hard-rocking, booty-shaking, love-making, Viagra-taking, history-making, legendary E Street Band!” Der Rest des Videos ist ein Zusammenschnitt von Backstage- und Live-Footage vom „Boss“ und seiner Band, als auch Clips von den feiernden Mengen während ihrer einunddreißig Tourdaten.

Die Tour führte Springsteen und die E Street Band durch fast ganz Europa, mit Gigs in Barcelona, Amsterdam und Rom. Im BST Hyde Park spielten sie gleich zweimal. In Deutschland gab es vier Konzerte: in Hamburg, München, Düsseldorf und Hockenheim.

Am morgigen Mittwoch (9. August) spielt das Kollektiv in Chicago die erste Show ihrer Nordamerika-Tour. Am 10. Dezember endet sie offiziell mit einem letzten Konzert in San Francisco.