Schon nächsten Monat veröffentlicht der Boss seine neue Platte.

Die neue Platte von Bruce Springsteen wird bereits am 23. Oktober erscheinen. Das gab Sony Music am Donnerstag bekannt. „Letter To You“-Tracklist: „One Minute You’re Here“ „Letter To You“ „Burnin Train“ „Janey Needs A Shooter“ „Last Man Standing“ „The Power Of Prayer“ „House Of A Thousand Guitars“ „Rainmaker“ „If I Was The Priest“ „Ghosts“ „Songs For Orphans“ „I’ll See You In My Dreams“ Angeblich sind „Janey Needs A Shooter“, „Songs For Orphans“ und „If I Was The Priest“ ältere Aufnahmen unveröffentlichter Songs, während es sich bei „House Of A Thousand Guitars“ wohlmöglich um ein Willie Nile-Cover handelt. Produziert wurde das…