Bruce Springsteen: Neues Live-Album „Western Stars – Songs from the Film“

Der 70-jährige Bruce Springsteen hält sich nicht nur im Fitnessstudio in Top-Form, sondern produziert auch Projekte am laufenden Band. Anfang dieses Jahres veröffentlichte er sein „Western Stars“ Album, gefolgt von einem gleichnamigen Film. Jetzt hat er einen entsprechenden Soundtrack angekündigt.

„Western Stars – Songs from the Film“ wird am 25. Oktober herausgebracht – dem Tag, an dem auch der Film eine vollständige Kinoveröffentlichung erhält. Die Filmmusik enthält Live-Versionen der 13 Songs des Albums sowie ein Cover von Glenn Campbells „Rhinestone Cowboy“.

„Western Stars“ – Der Trailer zum Film:

Die Aufzeichnungen sind auf dem Grundstück des Musikers in der Stone Hill Farm in Colts Neck, New Jersey, entstanden. Neben dem „Boss“ besteht das musikalische Personal aus einer kompletten Band, einem Orchester und seiner Frau, der US-Amerikanischen Sängerin Patti Scialfa.

Das Albumcover zu „Western Stars – Songs from the Film“

Western Stars – Songs from the Film Soundtrack: Tracklist

01. Hitch Hikin’

02. The Wayferer

03. Tucson Train

04. Western Stars

05. Sleepy Joe Cafe

06. Drive Fast (The Stuntman)

07. Chasin’ Wild Horses

08. Sundown

09. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

14. Rhinestone Cowboy

„Western Stars – Songs from the Film“ kann ab dem 27. September vorbestellt werden.