Sehen Sie hier bisher unveröffentlichte Einblicke in John Lennons intimes Musikvideo, gefilmt 1971 für den Song „Isolation“.

Ein neues Video wurde für John Lennons Klassiker „Isolation“ veröffentlicht. Darin zu sehen sind Einblicke in sein Leben mit Yoko Ono. Der „Raw Studio Mix“ des Tracks stammt aus der „Ultimate Collection“-Wiederveröffentlichung des 1970er Solo-Debüts „John Lennon/Plastic Ono Band“. Das Video hierfür wurde am 16. Juli 1971 im Obergeschoss von John und Yokos Haus in Tittenhurst Park in Berkshire gefilmt. Regie führte das Paar selbst. Einblick in John Lennons Villa Zu sehen sind das Hauptschlafzimmer, ein Badezimmer und zwei Ankleidezimmer. Auch sieht man das Klavier, auf dem Lennon „Imagine“ schrieb, zusammen mit einem Salvador-Dali-Gemälde, Gitarrenkoffern, einem Filmprojektor, einem Apple-Corps-Briefbeschwerer und…