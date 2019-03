Foto: mp. All rights reserved.

Zugegeben: Noch uncooler geht es für einen Rockstar eigentlich nicht. Campino, Frontmann von Die Toten Hosen, schlüpft auf Flügen in ein Ganzkörper-Kondom. „Es gibt so eine Art Gummi-Anzug, in den ich mich vor Interkontinentalflügen zwänge“, sagte der Sänger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Der Anzug sei „wie eine Thrombose-Socke für den ganzen Körper“, erzählte Campino. „Nicht gerade sexy, aber effektiv.“

Thrombose-Anzug hält fit

Die Wirkung dieses Thrombose-Anzugs erklärte der 56-Jährige mit dem Fitness-Effekt. „Viele Sportler benutzen sowas ebenfalls, weil es den Kreislauf anregt und man nach einem Zwölf-Stunden-Flug fitter ankommt.“

In das Outfit wirft sich Campino aber erst auf der Flughafen-Toilette. „Wir würden die Anzüge nie irgendjemandem zeigen, weil wir darin wie eine Gymnastik-Gruppe aussehen.“

Am 28. März erscheint die Hosen-Doku „Weil du nur einmal lebst“, in der Konzert-Highlights der Band und intime Einblicke in das Tour-Leben zu sehen sind.