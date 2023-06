Pink irritiert: Fan wirft ihr Asche seiner Mutter auf die Bühne

Pink tritt beim BST Hyde Park Festival 2023 am 25. Juni 2023 in London, England auf.

In den vergangenen Wochen häufen sich übergriffige Vorfälle von Fans gegen Künstler:innen: So erlitt die Popsängerin Bebe Rexha am 18. Juni 2023 eine Platzwunde, nachdem ein Fan ihr sein Handy gegen den Kopf warf, und nur zwei Tage später (20. Juni), wurde die Pop-Sängerin Ava Max von einem Konzertgänger mitten auf der Bühne geohrfeigt.

Nun gibt es einen weiteren Vorfall, der innerhalb kürzester Zeit viral gegangen ist: Der US-Popstar Pink trat am Sonntag (25. Juni) beim BST Hyde Park Festival auf und performte gerade den Hit „Just Like A Pill“ aus dem Jahr 2001, als ein Fan einen kleinen durchsichtigen Beutel auf die Bühne warf. Ein Video zeigt die 43-jährige Sängerin, wie sie einen kurzen Blick auf den Beutel wirft, dann irritiert ins Publikum schaut und die Person fragt: „Warte, ist das deine Mutter?“ Nach einer kurzen Pause, in der die Person dies augenscheinlich bestätigt, sagt Pink: „Ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle“.

Warum der Fan die Asche auf die Stage katapultierte und wie Pink weiter mit dem Beutel sowie dessen Inhalt umgegangen ist, ist aktuell unbekannt.

Seit diesem Vorfall ist eine Diskussion auf Twitter entfacht, welche Verhaltensweisen auf einem Konzert angemessen und welche übergriffig seien. So schreibt ein Twitter-User: „Jemand hat die Asche seiner Mutter an Pink verschenkt. Ihr müsst Grenzen haben“. Daraufhin antwortete eine andere Person: „Sie hat es gut gehandhabt, denn ich wäre definitiv sauer, wenn mir jemand die Asche seiner Mutter geben würde. Ich habe gerade ein anderes Video von einem Typen gesehen, der vor Bebe Rexha sein Coming-out gegenüber seiner Mutter hatte, also ja, Grenzen! Ich verstehe jetzt, warum einige Prominente so zurückhaltend sind“.

Wer Pink auch live erleben möchte, sollte sich für die Shows im Juni und Juli in Deutschland holen.

Pink auf „Summer Carnival“-Tour 2023 – die Termine:

28.06.2023 Berlin, Olympiastadion

05.07.2023 München, Olympiastadion

08.07.2023 Köln, RheinEnergie STADION

12.07.2023 Hannover, Heinz von Heiden Arena