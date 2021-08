Carlos Santana kündigt neues Album „Blessing and Miracles“ an

Platz 90: Carlos Santana Henry Garza (Los Lonely Boys) über Santana: Gerade die ersten drei Alben – „Santana“, „Abraxas“, „Santana III“ – bedeuten mir ungeheuer viel. Man hört seine Latino-Herkunft, selbst wenn er den Blues spielt. Dass er in den 70er-Jahren jazziger wurde, hat sicher einige seiner frühen Bewunderer irritiert, aber es war für ihn nun mal eine Zeit der Experimente: Er erweiterte seinen Horizont – um dann mit „Supernatural“ erfolgreich zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Santana war immer an den spirituellen Fragen der Menschheit interessiert. Er sagte einmal zu uns: „Versucht stets, Botschafter des Lichts zu sein. Ihr seid das Werkzeug, durch das dieses Licht jeden erreichen kann.“

Am 15. Oktober 2021 erscheint „Blessing and Miracles", das neue Santana-Alben, vorab mit den beiden Singles „Move" und „She's On Fire". Die Single „Move" ist gemeinsam mit dem Sänger Rob Thomas aufgenommen worden – die Koop schließt an ihr Lied „Smooth" aus dem Jahr 1999, der Song war auf Santanas Megaseller „Supernatural". Bei „She's on Fire" arbeitete der Gitarrist Carlos Santana mit Diane Warren und Rapper G-Eazy zusammen.

Neben altbekannten Gesichtern wie Rob Thomas kooperierte der Sänger auch mit anderen bekannten Größen auf dem neuen Album: Unter anderem Chris Stapleton, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors und Narada Michael Walden. Tourbandmitglieder wie die Schlagzeugerin Cindy Blackman Santana, Sänger Tommy Anthony und Keyboarder Salvador Santana sowie die Vocals seiner beiden Kinder sind auf der Platte zu hören.

Über die Auswahl seiner Gäste sagte Santana: Er suche sich die Leute nicht selbst aus, es scheint ihm eher so, als würde er selbst ausgewählt werden.

Nach fast 18 Monaten Pause freut sich der Gitarrist außerdem darauf, endlich wieder auf die Bühne zurückzukehren. Ab dem 25. August wird er seine mehrjährige „Residency im House of Blues“ in Las Vegas fortführen können.