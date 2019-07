Laut der jährlichen „Forbes“-Liste der 100 höchstverdienenden Entertainer steht dieses Jahr die 29-jährige Pop-Queen an der Spitze. Mit ihren unglaublichen Einkünften lässt Taylor Swift Mega-Stars wie Cristiano Ronaldo und Kanye West weit hinter sich.

Auch dieses Jahr ermittelte das „Forbes Magazine“ die absoluten Bestverdiener der Unterhaltungs-Branche. Dabei werden die Jahreseinkünfte der erfolgreichsten Entertainer aus den Bereichen Musik, Film und Sport ermittelt. 2019 schaffte es Sängerin Taylor Swift noch vor sämtlichen Mitgliedern des Kardashian-Klans oder Weltfußballern wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf Platz 1 des Rankings. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums „Reputation“ wird am 23. August Swifts neues Werk „Lover“ erscheinen. Beide Singles – „ME!“ (feat. Brendon Urie von Panic! At The Disco) und „You Need To Calm Down“ – teilte die 29-Jährige bereits erfolgreich mit ihren Fans. https://www.youtube.com/watch?v=FuXNumBwDOM So viel verdiente Swift 2018…