Das Management der kanadischen Sängerin Céline Dion hat bekannt gegeben, dass fünf ihrer in Deutschland geplanten „COURAGE WORLD TOUR“-Konzerte coronabedingt auf den Sommer 2022 verschoben werden mussten. Dabei sollen alle bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit behalten.

Die Corona-Pandemie macht auch um Größen wie Céline Dion keinen Bogen. Die immer noch geltenden Bestimmungen für Großveranstaltungen, treffen nun vor allem ihre deutschen Fans. Die geplanten Konzerte in München, Berlin, Hamburg, Köln und Mannheim finden nun vom 12. Juni bis zum 3. Juli 2022 statt. Ursprünglich wollte die Kanadierin schon 2020 nach Deutschland kommen. Anschließend wurden die Termine auf Mai 2021 verlegt. Ein Plan, aus dem nun offensichtlich auch nichts wurde.

Umtausch und Erstattung bereits gekaufter Tickets

Für alle die ihre Tickets vor dem 8. März 2020 gekauft haben und die neuen Konzerttermine nicht wahrnehmen können, gilt die beschlossene Regelung der Bundesregierung, das Ticket gegen einen Gutschein eintauschen zu können. Für Tickets die nach dem besagten Datum gekauft wurden, gelten die üblichen Bestimmungen für Umtäusche und Erstattungen.

Ihren Fans ließ die 52-Jährige nun mitteilen: „Wir haben wirklich gehofft, euch alle in diesem Frühjahr in Europa zu sehen, aber offensichtlich dauert es viel länger, als wir dachten, bis die Situation sicher ist. Zumindest wissen wir, dass mit den Impfstoffen Hilfe auf dem Weg ist – daher sind wir zuversichtlich und fühlen uns wirklich gut mit den neuen Terminen im Jahr 2022. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen und für euch zu singen. Wir haben so viel auf- und nachzuholen, also bitte passt auf euch auf und bleibt gesund, bis wir uns wiedersehen.“

Celine Dion live 2022 in Deutschland – Termine