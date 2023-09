Daniel Küblbock: Fünf Jahre nach seinem Verschwinden geht RTL dem Fall nach

Im Jahr 2018 wurde der deutsche Sänger und Casting-Show-Teilnehmer Daniel Küblböck das letzte Mal gesehen. Nach einer Kreuzfahrt galt Küblböck als vermisst und wurde 2021 für tot erklärt. Bis heute blieb der Fall aber nicht vollends aufgeklärt. Jetzt möchte RTL in einer Sendung diesen wieder aufrollen.

„RTL aktuell“ will wissen: Was geschah wirklich mit Daniel Küblböck?

Daniel Küblböck wurde vor allen Dingen durch seine Teilnahme bei der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Als „Paradiesvogel“ der Sendung entwickelte sich Küblböck schnell zum Publikumsliebling und schied nur knapp vor dem Finale aus. Dennoch blieb er lange in den Medien präsent, nicht nur durch seine Musikkarriere.

In den folgenden Jahren wurde es aber stiller um Küblböck, dem das Leben in der Öffentlichkeit zeitweise sehr mental belastete. Immer wieder sah er sich mit Anfeindungen konfrontiert und litt unter Depressionen. Unter bisher ungeklärten Umständen verschwand der Sänger 2018 auf einem Kreuzfahrtschiff, was zu vielen Spekulationen in den Medien und unter Fans führte.

Im Rahmen der Reihe „Crime Tuesday“ will „RTL aktuell“ die Causa wieder aufgreifen. Investigativ möchte der Fernsehsender in „Daniel Kaiser-Küblböck: Verschollen auf hoher See“ nachforschen, was mit Küblböck passiert ist und ob es sich bei seinem Verschwinden um Suizid oder gar ein Verbrechen handelte. Einige Fans glauben sogar, dass er nur abgetaucht und unter neuer Identität irgendwo weiterlebt.

Drag-Queen Olivia Jones, die als enge Vertraute von Daniel Küblböck galt, wies bereits darauf hin, dass besonders die vermeintlich letzten Jahre seines Lebens sehr hart für ihn gewesen seien: „Daniel hatte viele, viele Jahre, in denen er sich verloren gefühlt hat und vor allem hat Daniel darunter gelitten, dass er nicht ernst genommen wurde. Viele haben ihn immer als bunten, schwulen Clown gesehen“, führte Jones über ihren ehemaligen Freund aus.

Empfehlung der Redaktion Daniel Küblböcks Vater: Schwere Vorwürfe gegen das Kreuzfahrtschiffs-Personal

Wann genau „Daniel Kaiser-Küblböck: Verschollen auf hoher See“ im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.