Das sind die besten Songs zum Einschlafen auf Spotify

Laut einer Umfrage hat ein Großteil der Deutschen mit Einschlafproblemen bzw. Schlafstörungen zu kämpfen. Bei einer Befragung des Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus dem Jahr 2022 gab mehr als jeder dritte Befragte an, häufig oder sehr häufig Probleme beim Einschlafen zu haben. 40 Prozent der Teilnehmer teilten sogar mit, in der Regel nicht gut zu schlafen. Um besser schlafen zu können, verzichten viele Menschen im Schlafzimmer auf Medien wie Fernseher oder Radio. Viele bevorzugen absolute Ruhe, wenn es um ihre nächtliche Erholungsphase geht. Andere wiederum können ohne akustische Hintergrundkulisse nicht einschlafen.

Dabei haben zahlreiche Studien und Umfragen wiederholt gezeigt, dass eine gewisse Geräuschkulisse zum Schlafen durchaus förderlich sein kann. Gerade zum Einschlafen bieten bestimmte Sounds oder die Musik unserer Lieblingskünstler:innen und Bands die optimale Kulisse, um schnell und entspannt ins Traumland abzudriften. Doch welche Lieder eignen sich am besten für einen guten und erholsamen Schlaf?

Diese Frage hat sich auch die Firma „Emma – The Sleep Company“ gestellt. Mithilfe aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse will man die Merkmale identifiziert haben, die ein optimaler Song zum Einschlafen braucht. Die Ergebnisse basieren auf einer Studie, die im Januar 2023 von Forschern der Universität Aarhus und der Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg in Dänemark in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht wurde. In dieser Studie haben sie nach den besonderen Merkmalen gesucht, die Schlafmusik von herkömmlicher Musik unterscheiden. Dafür analysierten sie Songs und Playlisten auf Spotify und identifizierten die wiederkehrenden Eigenschaften für die Schlafmusik auf der Plattform.

Folgende Merkmale müssen Einschlafsongs haben:

Kaum tanzbar

Wenig Energie ausstrahlend

Leise Sprechanteile

Viele akustische Anteile

Idealerweise instrumental

Auf Basis dieser Merkmale hat „Emma – The Sleep Company“ tausende Songs der beliebtesten Artists und Bands analysiert, um genau jene zu finden, die besonders gut beim Einschlafen helfen. Dabei herausgekommen sind vier Playlisten, die nicht nur viele der beliebtesten Songs enthalten, sondern die außerdem ideal sind, um mit ihnen einzuschlafen. Die vier Playlisten mit den jeweils besten Pop- & Rock-Songs, Hip-Hop-Tracks sowie Schlagern zum Schlafen können über Spotify abgespielt werden.

Das sind laut „Emma“ die besten Künstler:innen zum Einschlafen

Mithilfe einer umfassenden Datenauswertung von von 150.000 Stücken, wurde das musikalische Gesamtwerk von mehr als 450 der beliebtesten Musikkünstler:innen und Bands ausgewertet. Ziel der Analyse war es, den jeweils besten Song und das beste Album zum Einschlafen zu finden.

Die Musik von Lana Del Rey ist theoretisch demnach am besten zum Einschlafen geeignet. Ihr Album „Chemtrails Over The Country Club“ verfügt über das beste Soundprofil zum Schlafen. Das beste Schlaflied aus dem Repertoire der Sängerin sei „Norman Fucking Rockwell“ aus dem gleichnamigen Studioalbum aus dem Jahr 2019.

Weiter überzeugten Künstler:innen wie Billie Eilish, Frank Sinatra, Lewis Capaldi und Adele mit einem Gesamtwerk, das sich am ehesten zum Einschlafen eignet. Als beste Rockband entpuppte sich Pink Floyd und der beste Schlagerstar zum Schlafen sei Reinhard Mey. Hip Hop-Artists mit einem idealen Soundprofil zum Schlafen zeigen Pharrell Williams und Post Malone.

Alle Ergebnisse der Studie kann man auf unter diesem Link einsehen.