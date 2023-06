Podcast „Was mit Musik“: Spotify-Chefin Conny Zhang setzt auf Karaoke-Abende mit Avril Lavigne

Foto: Katja Hentschel. All rights reserved.

Eine neue Folge unseres Podcasts „Was mit Musik“ ist da! Dieses Mal geht es um das Vergütungsmodell von Spotify, Tutorials für richtig gut funktionierende Playlists, den „All Music Friday“ sowie Karaoke-Abende, in denen auch mal ausgiebig Avril Lavigne gesungen wird.

Zu Gast beim Inside-Talk von ROLLING STONE ist Conny Zhang – Spotify Head of Music für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2021 steuert sie von Berlin aus das Geschehen und schaut, wie sie zum einen Musik besser zugänglich macht, zum anderen aber auch Talente fördern und die besten Playlists an den Start bringen kann. In diesem Jahr veranstaltete sie mit Spotify zum ersten Mal den „All Music Friday“. Mit uns spricht sie über die Zukunft des Events, aber auch über Playlist-Algorithmen, den Ansatz für das Vergütungsmodell des Streamingdienstes, Mitarbeiter:innenmotivation sowie auch über ihre Liebe zu Bon Iver und Beyoncé.

Gastgeber des ROLLING STONE Inside-Talks sind Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Ihr Podcast handelt von Menschen, die „was mit Musik“ machen. Genauer: von den Menschen in der Musikbranche, den Möglichmacherinnen und Entscheidern, den Labelchefinnen und Veranstaltern. Sie sprechen über Themen, die sie und die Szene bewegen. Vinylknappheit und Streamingvergütung, Tourdesaster und Überraschungserfolge, Diversity und Sustainability, Backstagegeschichten und Lieblingsplatten.

