Am Donnerstagabend (31. Main) wurde bekannt, dass der Berliner Sänger Demba Nabé, Frontmann der Gruppe Seeed, gestorben ist. Der Tod des Musikers wurde von dessen Anwalt bestätigt, die Band vermeldete es dann auch auf ihrer Facebook-Seite. Man bitte aktuell von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, teilte der Rechtsanwalt mit.

Doch die Frage nach der Todesursache rückt zunächst in den Hintergrund. Denn Deutschland trauert auf Twitter und Facebook um einen großen Sänger. Tobias Schlegl schrieb erschüttert auf Twitter: „Die Musik verliert ihren Beat.“

Marteria teilte das Bild, das Seeed auf Facebook von Demba Nabé eingestellt hatten und schrieb dazu auf Instagram: „Ruhe in Frieden, Demba!“

A post shared by MARTERIA (@marteria) on May 31, 2018 at 1:57pm PDT

Der Berliner Rapper Gipsy hat einen engen Freund verloren, wie er auf Instagram gestand. „Bitte Pass auf uns von da oben auf“, schrieb er zu seinem Instagram-Post hinzu.

A post shared by GIPSY (@gipsy_offiziell) on May 31, 2018 at 12:27pm PDT

Auch Rapper Frauenarzt kann es nicht fassen. Für ihn war der Seeed-Frontmann viel zu jung und zu gut zum Sterben.

Es ist so unfassbar traurig… ich….es….tut mir so leid…. Es war mir all die Jahre eine große Freude und nun möchte ich einfach nur heuln!

All mein Beileid für Familie, Freunde und der Band! Rest In Peace Demba, now you can live on top of the city! 😔😔😔 #RIP #Seeed pic.twitter.com/Pe1lxrbq7K

— Sahara_Mara (@Sahara_Mara) May 31, 2018