Depeche Mode in Frankfurt, zweiter Abend: Fotos, Setlist, Videos

Foto: Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima, HELLE ARENSBAK. All rights reserved.

Dave Gahan am 27. Juni 2023, in Parken, Kopenhagen

Am Samstag (1. Juli) haben Depeche Mode ihr zweites Konzert im Frankfurter Deutsche Bank Park gespielt. Bereits am Donnerstag (29. Juni) standen sie auf der Bühne der ehemaligen Commerzbank Arena. Ihre Fans haben dafür teilweise bereits in der Nacht vor dem Konzert im angrenzenden Stadtwald campiert, um Dave Gahan, Martin Gore und die anderen live zu erleben.

Depeche Mode, zweiter Abend: Setliste

„Intro“

„My Cosmos Is Mine“

„Wagging Tongue“

„Walking in My Shoes“

„It’s No Good“

„Sister of Night“

„In Your Room“ (Zephyr Mix)

„Everything Counts“

„Precious“

„My Favorite Stranger“

„Home“

„Shake The Disease“

„Ghosts Again“

„I Feel You“

„A Pain That I’m Used To“ (Jacques Lu Cont Remix)

„World in My Eyes“ (für Andrew Fletcher)

„Wrong“

„Stripped“

„John the Revelator“

„Enjoy the Silence“

Zugabe

„Condemnation“ (akustisch; am ersten Abend war es „Waiting for the Night“)

„Just Can’t Get Enough“

„Never Let Me Down Again“

„Personal Jesus“

DM, zweiter Abend in FFM: Fotos und Videos

Im Zuge ihrer aktuellen „Memento-Mori“-Tour traten Depeche Mode in den vergangenen Wochen schon in zahlreichen Stadien auf, wie beispielsweise in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena und im Olympiastadion in München. Im Vorprogramm war die französische Singer-Songwriterin Jehnny Beth zu sehen.