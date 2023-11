Der Boss in Hannover: Schlechte Nachrichten für Springsteen-Fans

Am Freitag, den 05. Juli 2024, ist es soweit: Bruce Springsteen gibt sein einziges Deutschland-Konzert im kommenden Jahr. Mit der E Street Band gastiert der Boss in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Am heutigen Mittwoch (08. November 2023) hat der Vorverkauf für den Gig in Niedersachen begonnen.

Die Spielstätte des Fußballvereins Hannover 96 umfasst insgesamt 49.000 Zuschauerplätze, davon 42.000 Sitzplätze und 7.000 Stehplätze. Da sollte man meinen: Einloggen um Zehn tut eigentlich keine Not.

Fehlanzeige! Schon am Mittwochnachmittag waren bei zum Beispiel Eventim null Tickets mehr zu kriegen. Alle sieben Preiskategorien zwischen rund 75 und rund 190 Euro sind schon vergriffen – der Run auf Bruce ist riesig. Etwas besser sieht es aus bei Ticketmaster. Dort sind vereinzelt Karten für die Seitenränge noch erhältlich. Aber: nur so genannte „Platin-Tickets“, die nicht aus Platin sind, sondern nur Platin-artige Preise haben: zwischen 349 und 449 Euro. Laut Ticketmaster-Info bieten „Platin-Tickets“ keinerlei Extras. „Der Veranstalter hat die Preise für diese Tickets entsprechend ihrem Marktwert festgelegt. Die Tickets beinhalten keine VIP-Pakete. Verfügbarkeit und Preise können sich ändern.“ Dynamische Preisentwicklung also. Nicht das beliebteste „Tool“ unter Konzertgängern, die sich wie am Nasenring gezogen fühlen müssen.

Ebenfalls bei Ticketmaster erhältlich sind noch „Hospitality-Tickets“: Rund 437 Euro für Ticket mit Hotel. Da ist noch was im Angebot bei Front of Stage 1 und Front of Stage 2, oder einfach „Sitzplatz PL 1“. Das könnte sogar billiger sein als die „Platin-Tickets“ zu buchen. Inklusive ist außerdem die „Übernachtung im Premium Hotel“ (gibt es im Live-Geschäft eigentlich ein stärker strapaziertes Wort als „Premium“?) und „weitere Extras wie Frühstück“.

Bei Reseller-Börsen wie Viagogo, die in der Vergangenheit bereits sanktioniert wurden und deren dort erworbene Tickets von vielen Veranstaltern für ungültig erklärt werden, laufen sich derweil die Wiederverkaufspreise heiß. Auf dem Schwarzmarkt ist alles also noch drin – oder eben nicht, da Viagogo nicht als seriös gilt. Bleibt zu hoffen, dass Bruce Springsteen sein Magengeschwür bis zum Sommer 2024 vollständig besiegt hat.