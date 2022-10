33. Wham - Wake Me Up Before You Go-Go: Der Song war Inspiration für "Panic" von The Smiths. Doch wirklich. Weiterhin ist es ein Lied über das irre Gefühl des Verliebtseins, und wenn dabei die Organe durchdrehen. Der Chorus nervt sie? Aber auf was würden Sie denn "Yo-Yo" reimen? (aus: Make It Big, 1984)