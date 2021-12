Die Ärzte: Das sind die Special Guests ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tour 2022

Foto: Jörg Steinmetz. All rights reserved.

Aufgrund der „unübersichtlichen und in den Bundesländern uneinheitlich geregelten Corona-Situation“ hatten sich Die Ärzte im September dazu entschieden, die bereits einmal verschobene „In The Ä Tonight“-Tour komplett abzusagen. Stattdessen wurde eine neue Konzertreise geplant: Im Jahr 2022 wollen Bela B, Farin Urlaub und Rod Gonzales neben ihrer geplanten „BERLIN TOUR MMXXII“ auf „Buffalo Bill in Tom“-Tour gehen. Für das Vorprogramm jener Shows haben Die Ärzte nun zahlreiche namhafte Special Guests angekündigt.

Als Die-Ärzte Support sollen 2022 unter anderem auftreten: Donots, Beatsteaks, KAFVKA, Lüt, Adam Angst, Antilopen Gang, Großstadtgeflüster, Dampfmaschine, Ruts DC, Drangsal, The Damned, The Dead End Kids, Gluecifer und Shirley Holmes. Dies sollen noch nicht alle Namen sein; einige Termine sind bislang noch ohne Special-Guests-Zusatz gelistet.

Die Ärzte auf „Buffalo Bill in Rom“-Tour 2022 – die Termine und Supportacts:

03.06.2022 – Hannover, Expo Plaza (ausverkauft) (w/ Antilopen Gang, Dampfmaschine)

04.06.2022 – Köln, Rhein-Energie-Stadion (ausverkauft) (w/ Adam Angst)

06.06.2022 – Berlin (Berlin Tour) (w/ Großstadtgeflüster)

07.06.2022 – Berlin (Berlin Tour) (w/ Ruts DC)

09.06.2022 – Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion (ausverkauft) (w/ Drangsal, Ruts DC)

14.06.2022 – Rostock, IGA Park

16.06.2022 – München, Olympiastadion (w/ Antilopen Gang)

18.06.2022 – CH-Thun, Stockhorn Arena (w/ Beatsteaks)

24.06.2022 – Heilbronn, Frankenstadion

26.06.2022 – Bayreuth, Volksfestplatz (w/ The Damned)

02.06.2022 – Kassel, Auestadion (w/ Donots, Kafvka)

18.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft) (w/ Donots)

19.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft) (w/ The Dead End Kids)

20.08.2022 – Bremen, Bürgerweide (w/ Gluecifer)

24.08.2022 – Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

26.08.2022 – Berlin, Flughafen Tempelhof (w/ Donots, Shirley Holmes)

03.09.2022 – Minden, Weserufer Kanzlers Weide

08.09.2022 – A-Graz, Messe Graz Open Air

10.09.2022 – Konstanz, Bodensee Stadion

11.09.2022 – Mannheim, Maimarktgelände (w/ Drangsal, Lüt)

17.09.2022 – Nohfelden-Bosen, Festwiese am Bostalsee (ausverkauft)

Weitere Infos sowie ein tagesaktuelles „Nikolaus Ässessment Center“ findet Ihr unter bademeister.com.

Zuletzt veröffentlichten Die Ärzte eine Mini-EP zu „Kraft“ samt Video. „Kraft“ ist nach „Noise“ die zweite Single aus dem neuen Album DUNKEL von Die Ärzte. Dies erschien am 24. September 2021, knapp ein Jahr nach dessen Vorgänger HELL.

+++ Diese News erschien zuerst auf musikexpress.de +++