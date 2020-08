Disney will „Mulan“ ab September im Stream veröffentlichen

Die Corona-Krise hat der weltweiten Premiere von „Mulan“ in den letzten Monaten immer wieder einen Stein in den Weg gelegt. Erst wurde die Veröffentlichung mehrfach verschoben, dann gab Disney bekannt, dass die Realverfilmung des Märchens vorerst nicht gezeigt werde. Doch jetzt soll Mulan doch noch erscheinen: Am 4. September 2020 auf Disney+. Das gab die Walt Disney Company am vergangenen Dienstag bekannt.

Die 200 Million US-Dollar teure Produktion scheint dann doch zu aufwendig gewesen zu sein, um die Realverfilmung des Disney-Trickfilms aus dem Jahr 1998 tatsächlich auf unbegrenzte Zeit zu verschieben. Da aufgrund der sich noch immer zuspitzenden Corona-Krise in den USA die Kinos noch geschlossen sind, blieb Disney neben dem Streaming nicht mehr viele Alternativen übrig. In Ländern, wo Kinos wieder geöffnet haben, könne „Mulan“ allerdings auch auf der Leinwand gezeigt werden, so das Unternehmen. Darüber hinaus gab Disney-CEO Bob Capek bekannt, dass US-Abonnenten des Disney-Streamingdiensts bei einem Aufschlag von 30 US-Dollar das Märchen streamen können. Je nach Land könne der genaue Preis allerdings ein wenig abweichen.

„Mulan“ erzählt die Geschichte der chinesischen Kriegerin Hua Mulan, die sich als Mann verkleidet, um ihren gebrechlichen Vater von der Pflicht in den Krieg zu ziehen zu bewahren. Anfang März konnte die Premiere in Hollywood noch gefeiert werden, doch der weltweite Shutdown brachte dann nicht nur die Pläne für „Mulan“, sondern auch für viele andere Disney-Filme durcheinander.