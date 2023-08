Dolly Partons kündigt Release-Datum für ihr Cover von „Let It Be“ an

Country-Sängerin Dolly Parton kündigte auf X (vormals Twitter) an, dass ihr Cover des Beatles-Hit „Let It Be“ am Freitag (18. August) erscheinen wird. Der Track wird als Single ihres bevorstehenden Albums „Rockstar“ veröffentlicht und enthält Features von den Ex-Beatles-Mitgliedern Paul McCartney und Ringo Starr, als auch Fleetwood Macs Mick Fleetwood und Peter Frampton.

Empfehlung der Redaktion Sinéad O’Connor war an Gesprächen über ein Biopic beteiligt

„Meine neue „Rockstar“-Single, „Let It Be“, erscheint diesen Freitag!“ teilt die Sängerin über X mit. „Dieser song ist sehr besonders für mich, weil ich von @PaulMcCartney begleitet werde, der das Lied geschrieben hat, zusammen mit @ringostarrmusic, @peterframpton und @mickfleetwood.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Original erschien 1970 auf dem letzten Studioalbum der Beatles, „Rockstar“ wiederum ist Dolly Partons erste Erkundung des Rock-Genres. Es wird insgesamt 30 Lieder erhalten, inklusive neun originaler Tracks und 21 Coversongs von Rock-Klassikern. Darunter sind auch „We Are The Champions“, „Purple Rain“ und „(I Can’t Get No) Satisfaction“. Als originalen Song veröffentlichte Parton zuvor „Bygones“, mit einem Feature von Rob Halford (Judas Priest) und Nikki Sixx (Mötley Crüe). Das Album soll am 17. November erscheinen