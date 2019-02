Dominic Miller – exklusive Videopremiere von „Absinthe“

Dominic Miller ist vor allem als Lead-Gitarrist von Sting bekannt, den er schon auf vielen Tourneen begleitet hat. Miller ist unter anderem Co-Autor von „Shape of My Heart“, „La Belle Dame Sans Regrets“ und anderen Welthits.

„Ich bin von Stings kreativem Harmoniesinn beeinflusst worden und wie er Lieder formt“, sagt der Gitarrist. „Ich versuche das Gleiche zu tun, indem ich eine Erzählung mit Instrumentalmusik schaffe, die ich als Lieder behandle und arrangiere, mit Versen, Refrains und Brücken. Ich habe viel von ihm ̧über Konzept und Anordnung aufgenommen, ebenso darüber, wie man eine Geschichte präzise erzählt.“

Helle, hexenhafte Mistrals

Mit „Absinthe“ hat Dominic Miller ein sehr atmosphärisches Album gemacht, es erscheint diesen Freitag. „Das erste, was mir in den Sinn kam, bevor ich irgendwelche Songs schrieb, war der Titel“, schreibt er in den Liner-Notes. „Ich lebe in Südfrankreich und bin fasziniert vom Impressionismus. Scharfe, helle und fast hexenhafte Mistrals, kombiniert mit starkem Alkohol und einem intensiven Kater müssen einige dieser Künstler in den Wahnsinn getrieben haben. Der Himmel ist grün, das Gesicht ist blau, die Perspektive ist verzerrt.“

Kooperation

Sehen Sie hier exklusiv das Video zu „Absinthe“ von Dominic Miller:

Flüsternde Effekte

Dominic Miller hat mit „Absinthe“ ein Quintett geformt, das seine lyrischen Kompositionen in ein strukturiertes Setting bringt. An seiner Seite ist auch Drummer Manu Katché, der neben Miller jahrelang Mitglied in der Band von Sting gewesen ist.

Miller, der zwischen Nylon- und Stahlsaiten-Akustikgitarren wechselt, wurde vom Magazin „JazzTimes“ als ein Gitarrist beschrieben, der „jeden Ton und die Pausen dazwischen melken kann, und mit seinen Fingern flüsternde Effekte erzeugt, wenn sie über die Saiten gleiten“.

„Absinthe“ wird am 01. März 2019 auf ECM Records/Universal veröffentlicht.

Tourdaten Dominic Miller:

10. + 11.03. – Berlin, A-Trane

17.03. – Mainz, Frankfurter Hof

http://dominicmiller.com/