Am Tag, an dem das Kapitol gestürmt wurde, saß Schauspieler Jeff Bridges beim Arzt. Gesundheitlich gesehen gibt er sich hoffnungsvoll, nur die Nation bereite ihm Sorgen.

Nach seiner jüngsten ärztlichen Untersuchung fühlte sich Schauspiellegende Jeff Bridges ermutigt: Über seine Website teilte er die positiven Neuigkeiten zu seiner Lymphdrüsenkrebserkrankung mit. Über den guten Verlauf seiner Krankheit konnte er sich am Tag des Sturms auf das Kapitol jedoch nicht lange freuen. An jenem Tag hatten die Ärzte einen CAT-Scan machen lassen, um zu sehen, ob der Tumor nach Gabe von neuen Medikamenten geschrumpft sei. „Es hat sich herausgestellt, dass es wunderbar funktioniert. Das Ding ist drastisch geschrumpft“, schrieb Bridges über die Erfolge seiner Behandlung. Begeistert von der Nachricht über seinen Gesundheitszustand sei Bridges nach Hause gefahren und habe…