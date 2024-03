Rammstein: Kruspe kündigt Neuanfang an

Richard Z. Kruspe lässt die Fans seiner (Solo-)Musik, als auch die von Rammstein wieder mal rätseln. Auf Instagram postete der Gitarrist am Montag (05. März 2024) ein Foto, auf dem er mit seinem Instrument posiert. Betitelung: „Counting down to a brand new start / 1234, I’ll follow my heart“, deutsch: „Der Countdown für einen brandneuen Start / 1234, ich folge meinem Herzen.“

Nun fragen sich Kruspes Follower, was dieser Reim zu bedeuten hat. Gibt es bald neue Songs seiner Band Emigrate? Oder gar von Rammstein? Ist das überhaupt eine neue Songzeile?

„Now I’m curious what that could mean 🧐 a brand new start?! A new project maybe?“, fragt ein Fan, „jetzt bin ich neugierig, was das bedeuten könnte 🧐 ein ganz neuer Anfang?! Ein neues Projekt vielleicht?“. Ein anderer merkte an: „Paul (Landers) hat einmal gesagt, dass Rammstein erst aufhören werden, wenn einer von ihnen stirbt.“

Fest steht, dass Kruspe mit Rammstein auf Sommertournee geht – das bedeutet also, dass er die Band NICHT verlässt, aber wohl auch, dass keine Zeit besteht, um mit Rammstein neue Musik aufzunehmen.

Mysteriöse Posts von Kruspe in der Vergangenheit:

Ein jüngeres Instagram-Bild zeigt einen Screenshot, in dem Kruspe einen Umhang trägt und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat. „No mysterious caption?“, fragt ein User, etwas enttäuscht darüber, dass das Posting ohne „mysteriöse Bildunterschrift“ auskommt. Normalerweise schreibt Kruspe gern Glückskekschen-Weisheiten unter seine Bilder.

Bandfotograf Olaf Heine hat das Foto auch kommentiert, mit einem In-Joke: „You’re on the right track“.

Andere sehen das Foto als Vorbote einer Ankündigung, dass bald hoffentlich mit einem neuen Album von Emigrate zu rechnen sei, dem Nebenprojekt des Rammstein-Musikers.

Ein Fan schließlich klärt das Mysterium auf: Bei dem Still handele es sich um eine Szene aus dem Rammstein-Video „Rosenrot“ von 2005.

Auch zu Weihnachten großes Rätselraten:

Der Leadgitarrist hat auf Instagram ein Foto gepostet, das Heiligabend eher wie eine morbide Angelegenheit aussehen lässt. „merry christmas Everyone!“, schreibt Kruspe. Auf dem Bild trägt er ein weißes Shirt sowie eine Bowie-Lazarus-artige Augenbinde: Und in seinen Händen trägt er ein Neugeborenes, das leicht verschwollen und fleckig aussieht, also wie frisch geschlüpft. Schwer zu sagen, was dieses Foto mitteilen soll. Ein Blinder, der seinen Sohn nicht sieht? Und soll der Kleine – Kruspe postete das Pic am 24. Dezember – vielleicht Jesus darstellen? Typischer Kruspe-Symbolismus, der seine Fans rätseln lassen soll.

Und das tun sie natürlich. Das Foto kommt auch nicht bei allen gut an. „Sein Bild hat mich schockiert, wir haben unseren Sohn dieses Jahr bei der Geburt verloren. Dies ist unser erstes Weihnachten als Eltern, aber mit leeren Händen. 😔 Dieses Bild sieht so aus: Du hast ein Kind, aber du kannst es nicht sehen“, postet eine. Darauf antwortet eine andere: „Das ist so traurig😢 ich bin tatsächlich schwanger, ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich dein Verlust ist! Es tut mir so unendlich leid für dich!!!“

Vielleicht auch, weil dieser Richard aufgrund der Augenbinde nicht von allen erkannt wird, schreibt einer: „Merry Christmas Paul! Love you!“ – den Gitarristen glatt mit dem anderen Gitarristen verwechselt.

Manche reagieren recht förmlich: „Herzlichen Dank Richard. Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und das wichtigste, Gesundheit.“

Andere nutzen das Instagram-Profil um politisch zu werden: „Free palestine“ – dafür wurde der User auch gleich von anderen zurechtgestutzt; das Kruspe-Profil sei für diese Art Statement nicht der richtige Ort.

Dass der 56-jährige Kruspe tatsächlich Vater eines just geborenen Kindes wäre, ist nicht bekannt. Er hat einen 31-jährigen Sohn und eine 12-jährige Tochter.