Deutschland sucht den Superstar: Das ist die neue Jury

Rammstein haben neue Termine für ihre inzwischen zwei Mal verschobene Nordamerika-Tour bekannt gegeben. Ursprünglich waren die Konzerte in Kanada, Mexiko und den USA für 2020 und dann 2021 angesetzt. Jetzt sollen die Shows im Spätsommer und Herbst 2022 stattfinden. Die Musiker kündigten aufgrund der „überwältigenden Nachfrage“ außerdem zwei Zusatzkonzerte in Los Angeles und Mexiko-Stadt an. Via der offiziellen Rammstein-Website hieß es am Montag (24. Mai): „Die Tour beginnt nun am 21. August 2022 in Montreal und endet am 4. Oktober 2022 in Mexiko-Stadt.“ Und weiter: „Tickets für die ursprünglichen Shows behalten ihre Gültigkeit für die neu festgelegten Termine.“ Außerdem hieß…