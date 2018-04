Echo-Aftershow: Farid Bang in Schlägerei verwickelt

Wie berichtet wird, wurde „Echo“-Gewinner Farid Bang in eine Schlägerei verwickelt. Bei der Aftershow-Party sei er von der Tanzfläche in den Raucherbereich gestürmt und habe sich in eine Auseinandersetzung eingemischt. Zwar habe der Rapper selbst nicht herumgeschlagen, hätte sich aber an Schubsereien beteiligt. Sicherheitsleute hätten die Situation dann schnell geklärt.

Weiterlesen Echo: Kollegah pöbelt weiter gegen Campino – „Bitch move! Rea Garvey machte es anders“ Bei der Aftershow-Party des Echo regte Kollegah sich weiter auf: Er wirft Campino vor, dass er sich nicht „wie ein Mann“ verhalten habe.

Überhaupt verlief die Feier nach der Verleihung nicht wirklich ruhig. Farid Bangs Kollege Kollegah teilte ein weiteres Mal gegen Campino aus, der ihn auf der Bühne kritisiert hatte. „Wir kommen um eine positive Stimmung zu verbreiten, es ist immerhin eine Feier. Und da fand ich, dass das ein Bitch-Move war“, sagte er. „Er (Campino) hat sich als moralische Instanz dargestellt. Wenn man als Künstler stilvoll unterwegs ist, stellt man andere nicht an den Pranger“, wiederholte der Musiker den Vorwurf, den er Campino schon auf der Bühne machte.

Weiterlesen Echo mit „Chester BenningFIELD“: Peinlich, peinlicher, Julia Engelmann! Bei den Echos wurden die Verstorbenen des Jahres 2017 geehrt, Poetin Julia Engelmann las ihre Namen vor. Und leistete sich beim Linkin-Park-Sänger Chester Bennington einen peinlichen Versprecher.

„Die Hand gegeben, wie Männer“

Gleichzeitig lobte Kollegah einen anderen, ebenfalls beim Echo anwesenden Kollegen. „Wie es anders geht, hat Rea Garvey gezeigt. Der hat mich backstage angesprochen. Er hat sich ja vorher auch in der ‚Bild‘ geäußert und fand es ein bisschen daneben, was wir gemacht haben. Aber er ist auf uns zugekommen und wir haben geredet. Am Ende hat man sich die Hand gegeben, wie Männer. Props an Rea Garvey. So geht’s also auch. Im Endeffekt ist es ein schöner Abend gewesen und der Echo die Krönung.“