Ed Sheeran macht Anspielungen auf neue Musik im Herbst

Bei einem Konzert in Minneapolis am Samstag (12. August) spielte Ed Sheeran drei unveröffentlichte Lieder für die anwesenden Fans — und machte dabei mehrere Andeutungen auf ein potenzielles neues Album im Herbst. Dabei erschien sein letztes erst vor wenigen Monaten.

Nachdem er die neuen Tracks spielte, deutete der Singer-Songwriter an, dass sie eine „gute Playlist für den Herbst“ seien und fügte hinzu: „Der Herbst kommt bald, wir sehen uns bald.“

Diese Phrase tauchte bereits öfter auf Sheerans Sozialen Medien auf, so zum Beispiel in einem kürzlich veröffentlichten Video, in dem er Fans als Kassierer bekleidet in einem Lego-Store überrascht. Zum Ende des Videos hält der Brite eine Lego-Version von sich selbst in die Kamera, die ein Shirt mit dem Schriftzug „Autumn is coming“ („Der Herbst kommt“) trägt.

Auch in der Caption eines Mitschnitt seines Minneapolis-Auftritts wiederholt der Sänger den Satz gleich mehrfach: „Habe ein paar Hinweise im Stadion hinterlassen, dass der Herbst bald kommt. Wusstet ihr schon, dass der Herbst bald kommt?“

Eine Fanpage hinterließ einen Kommentar unter seinem Video, in um mehr Details geben wird: „Kannst du etwas anderes als ‚Der Herbst kommt bald‘ sagen? Wir brauchen Infoooo.“ Doch Sheeran bleibt kryptisch in seiner Antwort: „Er kommt….bald?“

Die letzte LP des Briten, „-“ („Subtract“), wurde erst im Mai veröffentlicht und schloss die nach mathematischen Zeichen benannte Alben-Reihe des Sängers ab. Derzeit tourt er noch bis Oktober in den USA.