Elton John wütet gegen die Katholische Kirche, weil sie homosexuelle Ehen nicht segnet

„Wie kann der Vatikan sich weigern, homosexuelle Ehen zu segnen, weil sie ‚Sünde‘ seien, und dennoch fröhlich Profit daraus schlagen, Millionen in ‚Rocketman‘ zu investieren – einen Film, der mein Glück aus meiner Ehe mit David feiert? #hypocrisy“, schrieb Elton John kürzlich auf Twitter.

Die Kirche hat erneut ihre ewige Haltung gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften verkündet. Sie nannte homosexuelle Bindungen eine „Wahl“, die „sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe“ beinhalte. Der Vatikan sehe diese Vereinigungen als sündig an – und fügte hinzu, dass Gott Sünde nicht segnen könne.

Ebendiese Aussage hat den Zorn von Elton John, einem sehr aktiven Mitglied der LGBTQI-Gemeinschaft, auf sich gezogen. Sir Elton zeigte in seinem Tweet auch einen Screenshot zu einem Bericht von „Daily Beast“ aus dem Jahr 2019, der einige der finanziellen Investitionen des Vatikans darstellt. Darunter finden sich 4,5 Millionen Dollar für die Produktion von zwei Filmen: „Men in Black: International“ und „Rocketman“.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd

— Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021