1966 nahm David Bowie unter dem Titel „I Do Believe I Love You“ eine Demo auf, die schließlich im Archiv verblieb. Lange Zeit wurde sie sicher verwahrt, nun kommt sie unter den Hammer.

An den Höchstbietenden abzugeben: Eine Person darf sich demnächst stolzer Besitzer einer bisher unveröffentlichten David-Bowie-Demo nennen. „I Do Believe I Love You“ soll am Freitag (24. Juli) in Chippenham versteigert werden. Es wird ein Angebot von bis zu £5.000 erwartet. Der Track stammt aus dem Jahr 1966. Die Aufnahme wurde zufällig von einem Verkäufer in London entdeckt, als dieser seinen Katalog durchsah. Weitere Bowie-Raritäten bei Auktion Die Demo gehört zu einer Reihe seltener Bowie-Artikel, die bei der Auktion in den Wessex-Auction-Rooms versteigert werden. Im Angebot ist auch ein signiertes Exemplar der 1970 erschienenen LP „The Man Who Sold The World“.…