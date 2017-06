Exklusive Songpremiere: Curtis Harding – „On And On“

Mit seinem Debüt „Soul Power“ eroberte sich Curtis Harding Anfang 2015 auf Anhieb ein großes Publikum. ROLLING STONE schrieb damals: „Vom Backgroundsänger zur neuen Soul Hoffnung ein großes Debüt“. Selbst Jack White und Iggy Pop waren begeistert von den Neo-Soul-Songs und bezeichneten sich öffentlich als Fans des Musikers. Nach Festival-Auftritten und einer erfolgreichen Tour kehrt Harding nun mit neuen Songs zurück

Kürzlich nahm er zusammen mit Danger Mouse den Song „Lead On Me" für die Compilation „Resistance Radio: The Man In The High Castle Album" auf. Doch nun erscheint auch seine brandeneue eigene Single „On And On" – die ROLLING STONE exklusiv präsentiert. Das Lied wurde von Sam Cohen (Norah Jones, Cee Lo Green, Benjamin Booker) produziert.

Curtis Harding: „On And On“

Harding über den energetischen, von Bläsern angetriebenen Track: „I wrote ‘On And On‘ about the cosmic wave that won’t let anyone or anything stop you. We all have purpose and I believe once you know yours it’s harder to give up. So go ‘On And On‘.“