Firehouse-Sänger CJ Snare ist gestorben

Der Sänger der Band Firehouse, CJ Snare, ist am Freitag (05. April) im Alter von 64 Jahren gestorben. Seine Tochter, Heather Snare, teilte dies gegenüber „TMZ“ mit. Die offizielle Todesursache des Musikers sei ein Herzinfarkt gewesen, er hat aber zuvor schon lange gegen eine Krebserkrankung gekämpft.

Der Künstler hat vierzig Jahre mit seinen Bandkollegen von Firehouse Musik gemacht und Konzerte auf der ganzen Welt gespielt. Die Hardrock-Band wurde 1989 in Charlotte, in North Carolina gegründet und ist unter anderem für ihre Hitsingles „Love of a Lifetime“ und „When I Look Into Your Eyes“ bekannt, die Top-Ten-Positionen in den Billboard Hot 100 erreichten. Snare wurde 2020 mit Krebs diagnostiziert und hat 2023 eine Bühnenpause eingelegt, um sich einer Operation zu unterziehen.

Viele befreundete Rockstars nutzen die sozialen Medien, um ihr Beileid über seinen Tod auszudrücken. Night-Ranger-Frontmann Jack Blades schreibt unter ein gemeinsames Bild der beiden, er sei „erschüttert über die Nachricht“ und fügt hinzu, er habe „wunderbare Erinnerungen“ an die Tourneen seiner Band mit Firehouse. „CJs süße Seele und sein großartiges Lächeln haben den Tag immer aufgehellt, egal was passiert ist“, so Blades.

Der Sänger von Poison, Bret Michaels, drückt ähnliche Gefühle aus und würdigt das Firehouse-Mitglied als „großartigen Kerl, großartigen Sänger und einen Freund, der für immer vermisst werden wird.“

Cj Snare hinterlässt eine Tochter und zwei Söhne.