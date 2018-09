Für diese Summe würde es eine Oasis-Reunion geben

Knapp ein Jahrzehnt ist die Auflösung von Oasis her, doch Fans scheinen sich immer noch nicht damit abgefunden haben. Auch Liam Gallagher sagte in den vergangenen Monaten immer wieder, dass er durchaus für eine Reunion bereit sei.

Weiterlesen Liam Gallagher bittet Bruder Noel um Oasis-Reunion! Kommt jetzt doch wieder zusammen, was (zumindest für Oasis-Fans) zusammengehört? Liam Gallagher hat Bruder Noel auf Twitter um eine Reunion gebeten. So sollen die Gebrüder Gallagher eine lukrative Summe angeboten bekommen haben, um gemeinsam eine riesige Show im Dubliner Slane Castle zu spielen. Zuletzt hatte die Rockband im Juni 2009 auf Irland gespielt, nur Monate vor der offiziellen Auflösung.

Der Chef der irischen PR-Firma MCD, die sowohl Liam als auch Noel vertritt, plauderte zuletzt aus dem Nähkästchen, wie die Brüder zu dem Konzert stehen. „Liam hat immer gesagt, dass sie eines Tages wiederkehren würden“, erklärte Denis Desmond gegenüber „Extra.ie“. „Sie haben Slane bereits mit R.E.M. bespielt, es gibt immer ein Angebot auf dem Tisch und das wissen sie auch.“

Die genauen finanziellen Details verriet der Pressevertreter nicht. Jedoch gäbe es eine genaue Summe dafür, wie viel so ein Auftritt kosten würde: „Für 20 Millionen Pfund, ein Gig – das ist doch gutes Geld, nicht wahr?“, meinte Desmond gegenüber dem „Daily Star“. „Aber so ein Angebot hatte ich bisher noch nie vorliegen.“

Unterdessen hat Liam Gallagher öffentlich an seinen Bruder appelliert, sich zu vertragen und Oasis wieder ins Rollen zu bringen. Noel kommentierte den Tweet bis jetzt nicht.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

