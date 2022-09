Für Eddie Van Halen: Red Hot Chili Peppers veröffentlichen neue Single „Eddie“

Foto: Europa Press via Getty Images, Europa Press News. All rights reserved.

Eddie Van Halen starb vor zwei Jahren an Kehlkopfkrebs. Red Hot Chili Peppers zollen dem Musiker nun mit der neuen, gefühlvollen Single „Eddie“ Tribut. Der Song erscheint auf ihrem kommenden Album „Return Of The Dream Canteen“.

Die Band begann mit dem Schreiben von „Eddie“ einen Tag nach Van Halens Tod. Der Song ist nach „Tippa My Tongue“ der zweite Vorbote auf die neue Platte. „Manchmal merken wir erst am Tag ihres Todes, wie tief wir mit Künstlern verbunden sind. Eddie Van Halen war ein einzigartiger Künstler“, so Sänger Anthony Kiedis.

„Eddie“ entstand „aus vollem Herzen“

Außerdem erzählte er die Geschichte hinter der Hommage: „Am Tag nach seinem Tod kam Flea mit einer emotionalen Bassline in die Probe. John, Chad und ich fingen an, dazu zu spielen, und schon bald entstand aus vollem Herzen ein Song zu seinen Ehren, der sich mühelos entfaltete. Es fühlte sich gut an, traurig zu sein und sich so sehr um einen Menschen zu sorgen, der unserem Leben so viel gegeben hatte“.

Bezüglich der Bedeutung von „Eddie“ erklärte er weiter: „Obwohl der Song Eddie nicht namentlich anspricht, handelt er von seinen frühen Tagen auf dem Sunset Strip und dem Rock’n’Roll-Teppich, den Van Halen in unsere Köpfe gemalt hat. Am Ende bittet unser Song darum, sich nicht an Eddie zu erinnern, weil er gestorben ist, sondern weil er seinen wildesten Traum gelebt hat“.

„Return Of The Dream Canteen“

Red Hot Chili Peppers‘ kommendes Album „Return Of The Dream Canteen“ handelt von dem Selbstfindungsprozess der Band: „Wir haben uns auf die Suche nach uns selbst gemacht, als die Band, die wir irgendwie schon immer waren. Nur zum Spaß haben wir gejammt und ein paar alte Songs gelernt. Es dauerte nicht lange und wir begannen mit dem geheimnisvollen Prozess, neue Songs zu schreiben. Ein schönes Stückchen Chemie, das uns auf unserem Weg schon hunderte Male begegnet ist“, so die Band in einem Statement. Das Werk erscheint am 14. Oktober und damit nur wenige Monate nach dem noch aktuellen Album „Unlimited Love“.

Hört hier die neue Single „Eddie“: