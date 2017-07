„Gangnam Style“ ist nicht mehr die Nummer 1 bei YouTube

Weiterlesen YouTube-Star Bibi: Bibi erzielt Negativ-Rekord und Häme für Debüt-Single Es ist wohl keiner drum herumgekommen: Gefühlt jede Person mit Internetzugang war vergangenes Wochenende genervt von Bibi H und ihrem ersten „eigenen“ Song Am 15. Juli 2012 wurde „Gangnam Style“ auf YouTube hochgeladen, und was folgte, war die Internet-Star-Traumgeschichte: Der südkoreanische Künstler Psy avancierte dank seines Videos und des eigensinnigen Tanz-Stils zum viralen Hit-Lieferanten.

Schon drei Monate später hatte der Sänger den Kollegen Justin Bieber auf Platz Zwei verwiesen – und damit das beliebteste Video in der Geschichte der Plattform für sich gebucht. Bis heute wurde „Gangnam Style“ 2,894 Milliarden Mal aufgerufen.

Wiz Kalifa und Charlie Puth sind neue Nummer 1 auf YouTube

Nach mehr als vier Jahren muss Psy nun die Krone weitergeben. Und zwar an Wiz Kaifa feat. Charlie Puth mit „See You Again". Das Video aus dem Jahr 2015 hat nun mehr als 2,895 Milliarden Klicks. Der Song war Teil des Soundtracks zu „Fast & Furios 7". Während des Abspanns wird damit des verstorbenen Schauspielers Paul Walker gedacht, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Überraschend ist das nicht. „See You Again“ war der erfolgreichste Song im Jahr 2015 und sowohl für die Grammys, als auch für den Oscar nominiert. Die BBC berichtet, dass der Titel außerdem in Großbritannien sehr häufig auf Beerdigungen gespielt wird.

Wackelt der Thron?

Trotzdem könnte es sein, dass der Titel die Goldmedaille schon bald wieder abgeben muss. Denn Luis Fonsi und Daddy Yankee haben mit ihrem aktuellen Sommerhit „Despacito“ schon 2,5 Milliarden Klicks und Platz 5 der Rangliste erreicht.