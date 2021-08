Genesis: Neues Album „The Last Domino?“ kommt zur Reunion-Tour

Seit Jahren wird die Sängerin und Witwe von Kurt Cobain im Grunde angefleht, wieder mit Hole auf die Bühne zu gehen. Nun hat sie sich unmissverständlich zu dem Thema geäußert.

Courtney Love gehört nachweislich nicht zur Gruppe der Nostalgikerinnen. Das zeigte sie nun erneut, in dem sie in einem Interview mit der „Vogue“ einer Wiedervereinigung ihrer band Hole endgültig einen Riegel vorschob. „Das wird absolut nicht passieren“, sagte die 56-Jährige. „Und ihr müsst euch damit abfinden. Unser alter Manager Peter Mensch ruft einmal im Jahr an und fragt nach einer Reunion: 'Hey, ich mache nur mein Ding, das ich jedes Jahr mit dir und Jimmy Page mache.'“ Sie fühle sich zwar geehrt, in einer solchen tollen Gesellschaft zu sein, aber es werde einfach nicht passieren, so Love. Courtney Love covert…