Die meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Genesis – „Abacab“

„With The Beatles“ sind zum letzten Mal die Beatles, die sie in Liverpool und Hamburg waren.

Das zweite Album der Beatles wird nicht bloß unterschätzt – kaum jemand weiß, was überhaupt drauf ist. Was na­türlich daran liegt, dass 1963 „She Loves You“ und „I Want To Hold Your Hand“ erschienen, und da­zwischen nahmen sie die Songs für dieses Album auf. George Martin sagte: Nun, wir machten Sin­gles, und die Songs, die nicht Singles waren, kamen aufs Album. Das waren immerhin „All My Loving“, „It Won’t Be Long“ und „I Wanna Be Your Man“ und George Harrisons erster Song, „Don’t Bother Me“. Coverversionen von amerikanischen Rock’n’Roll­- und Soul­-Kracher Dazu spielten sie binnen weniger Tage die Stücke ihres…