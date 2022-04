George Michael: Doku „Freedom Uncut“ kommt weltweit in die Kinos

Die Dokumentation „Freedom Uncut“ über George Michael wird am 22. Juni veröffentlicht und international in Kinos ausgestrahlt. Fans erwartet exklusives persönliches Archivmaterial. Außerdem sind Auftritte und Interviews mit vielen von George Michaels Lieblingskünstlern zu sehen. Einzelheiten zu den teilnehmenden Ländern und Kinos werden am 27. April auf georgemichaelfreedomuncut.com veröffentlicht.

Material der frühen Jahre im Rampenlicht

„Freedom Uncut“ dreht sich vor allem um die Zeit nach der Veröffentlichung seines 1987er Soloalbums „Faith“, einschließlich der Entstehung seines 1990er Nachfolgers „Listen Without Prejudice: Vol. 1“. Regie führten Michael und David Austin. Zudem handelt es sich bei dem Film um die Fortsetzung von „George Michael Freedom“ aus dem Jahr 2017.

Illustre Gäste

Neben den privaten Momenten geben sich viele Stars und Freunde von George Michael die Ehre. In „Freedom Uncut“ sind unter anderem Sir Elton John, Stevie Wonder, Mary J. Blige, Nile Rodgers und Liam Gallagher zu sehen. Die Dokumentation wird von dem Sänger selbst erzählt. Denn bis zu seinem Tod im Jahr 2016 war Michael maßgeblich an der Entstehung des Films beteiligt.

„George Michael war ein inspirierender Künstler, dessen Geschichte es verdient, weltweit auf der großen Leinwand gezeigt zu werden“, sagte Tom Mackay, President of Premium Content bei Sony Music Entertainment. „Zu Ehren von Georges Geburtstag im Juni dieses Jahres sind wir begeistert, mit David Austin und unseren Partnern bei Trafalgar Releasing zusammenzuarbeiten, um den Fans einen noch nie da gewesenen Zugang zu seinem außergewöhnlichen Leben auf und abseits der Bühne zu geben“.

Marc Allenby, CEO von Trafalgar Releasing, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, George Michaels letztes Werk in diesem globalen Kino-Event auf die große Leinwand zu bringen.“