Erster Trailer für „Ghostbusters – Afterlife“ weckt ungeahnte Gefühle

Nach der missglückten Frauenpower-Variante der „Ghostbusters“ soll nun ein neuer Film mit der DNA der ersten beiden Teile ins Kino kommen.

Er wollte es doch auch! Nachdem Jason Reitman einstieg, um das große Werk seines Vaters Ivan Reitman weiterzuführen und einen neuen Teil der „Ghostbusters“-Reihe zu drehen, hat nun auch Bill Murray bestätigt, wieder dabei sein zu wollen. Für den geplanten Kinofilm wird er als Dr. Peter Venkman wieder den Protonenstrahler in die Hand nehmen. Sein Kollege Dan Aykroyd, der schon länger Feuer und Flamme ist, was das Projekt angeht, bestätigte die schöne Nachricht in einem Interview in der „Gregg Hill Show“. Neue Charaktere für die „Ghostbusters“-Reihe Jason Reitman, dessen Vater Ivan die ersten beiden Hit-Filme inszenierte, habe „ein schönes, emotionales…