Die Foo Fighters und Guns N'Roses haben ihre Fans mit einem gemeinsamen Überraschungsauftritt in Italien zum Ausflippen gebracht. Die Foos, zuletzt fürdeutsche Fans in Hamburg zu sehen, absolvierten am Donnerstag (14. Juni) ein Konzert in der Visarno Arena in Florenz. Der Gig ist Teil des Firenze Rock Festivals, auf dem am Freitag auch Guns N'Roses auftreten. Weil sich die Band schon einen Tag früher in der Stadt befand, entschlossen sie sich anscheinend spontan, ihren Kollegen zur Hand zu gehen.

Nachdem Dave Grohl mit seiner Band wie an eigentlich fast jedem Abend der „Concrete And Gold"-Tour „Under Pressure" von Queen spielte, folgte unerwartet „It's So Easy" von Guns N'Roses. Dazu kamen Axl Rose, Slash und Duff McKagan auf die Bühne und gaben mit den Foo Fighters richtig Gas. Während die beiden Frontmänner sich die Seele aus dem Leib sangen, jammten Slash und McKagan im Hintergrund.

Traurig nur, dass alle Fans wie bekloppt ihre Handys hochhalten – wie soll da vorne abgetanzt werden?

Foo Fighters + Guns N’Roses in Florenz – Videos

Obwohl sich Dave Grohl und Axl Rose in der Vergangenheit nicht wirklich riechen konnten, hat sich zwischen beiden eine reichlich entspannte Freundschaft entwickelt. Zuletzt bekam der Sänger von Guns N’Roses von seinem Buddy sogar den „Eisernen Thron“ geschenkt, als er die „Not In This Lifetime“-Tour mit gebrochenem Bein starten musste. Den komfortablen Stuhl hatte Grohl zuvor für viele Konzerte verwendet, weil er sich bei einem Auftritt mit den Foo Fighters in Stockholm ebenfalls das Bein gebrochen hatte.

