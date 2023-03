Darum isst Chris Martin nur noch eine Mahlzeit am Tag

Am Mittwoch (22. März) wurde eine neue Episode von „Conan O’Brien Needs A Friend“ veröffentlicht, dem Podcast von Late-Night-Showhost Conan O’Brien. Diesmal war Coldplay-Sänger Chris Martin zu Gast und die beiden sprachen unter anderem darüber, was die Band zusammenhält, wie er sich auf eine Stadium-Show vorbereitet – und warum er nach 16 Uhr keine Mahlzeit mehr zu sich nimmt.

Auf die Frage von O’Brien, ob Martin manchmal mit den größten Musikern unserer Zeit – Bono, Michael Stipe, Paul McCartney – zu Abend esse und was er von ihnen gelernt habe, antwortet Martin: „Ich esse eigentlich nie zu Abend.“ Er fügt lachend hinzu: „Ich höre um 16 Uhr auf zu essen und das habe ich von einem Mittagessen mit Bruce Springsteen gelernt.“

Der 46-jährige Musiker erklärte: „Ich hatte das Glück, am Tag nach unserem Auftritt in Philadelphia letztes Jahr mit ihm Mittag zu essen. Ich war sowieso auf einer sehr strengen Diät. Aber ich dachte: ‚Bruce sieht noch fitter aus als ich‘, und Patti [Springsteens Ehefrau, Anm. d. Red.] sagte, er esse nur eine Mahlzeit am Tag. Ich dachte: ‚Na also, es geht doch. Das ist meine nächste Herausforderung‘.“

Daraufhin scherzten Martin und O’Brien darüber, was diese eine Mahlzeit am Tag wohl sein könnte – und der Coldplay-Sänger schlug letztendlich „Büffelflanke mit einer Steroidsauce“ vor. Im vergangenen Jahr musste Chris Martin acht Konzerte ihrer „Music of the Spheres“-Tour absagen, da Sänger Chris Martin an einer Lungenentzündung erkrankt ist.